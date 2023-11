Xbox Series X: la potentissima console di Microsoft a un prezzo BASSISSIMO su eBay (CODICE SCONTO)

Siete intenzionati a entrare nella next-gen videoludica, ma finora non siete riusciti ad accaparrarvi una console o avete atteso il momento giusto? Questo è arrivato e finalmente potreste portarvi a casa la splendida Xbox Series X a un prezzo incredibile grazie a eBay: solo 416,41 euro. Un prezzo veramente incredibile frutto dello sconto del 22% sul prezzo di listino e di un ulteriore sconto del 15% applicabile tramite il codice sconto NOVEDAYS all’atto dell’acquisto.

Xbox Series X: prezzo pazzesco su eBay!

Xbox Series X è la console next-gen di punta di Microsoft nonché la console Xbox più veloce e potente di sempre: potrete esplorare nuovi mondi con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing, un’unità SSD personalizzata e il gioco in 4K. Potrete ottenere il massimo dai vostri giochi con il Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps, grazie a Xbox Velocity Architecture.

L’SSD ultraveloce realizzato appositamente per Xbox Series X è da ben 1TB e se aggiungete Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente), potrete giocare con gli amici in modalità multiplayer online ottenendo anche l’accesso immediato a un catalogo di più di 100 giochi di grande qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator.

Cosa state aspettando? Oggi Xbox Series X è disponibile su eBay al prezzo rarissimo di 416,41 euro. La disponibilità è immediata, ma le scorte a questo prezzo non sono infinite. Correte, quindi, subito su eBay, non dimenticate di inserire il codice sconto NOVEDAYS all’atto dell’acquisto e considerate anche il venditore super affidabile come testimoniato dal super 100% di feedback positivi su oltre 96mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.