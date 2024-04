Xbox Series X in offerta a 409€: ora è un VERO AFFARE

La Xbox Series X diventa sempre più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 409 euro, grazie a questa nuova offerta eBay che consente anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. La console è dotata di Garanzia Italia biennale e, in questo momento, non può che essere considerata come un vero e proprio affare. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la console al carrello.

Xbox Series X: a questo prezzo è un best buy

La Xbox Series X è sempre di più la console giusta da comprare: il rapporto qualità/prezzo diventa sempre più favorevole per gli utenti che hanno la possibilità di sfruttare un catalogo enorme di giochi oltre a tutti i vantaggi legati al GamePass, che consente l’accesso a un gran numero di giochi a fronte di un canone mensile unico.

Con questa nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la Xbox Series X al prezzo scontato di 409 euro, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal e di sfruttare una Garanzia Italia di 24 mesi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta è quella giusta: la Xbox Series X ha tutto quello che serve per soddisfare appieno le esigenze dei videogiocatori, dai casual ai pro gamer. La potenza non manca e il catalogo dei giochi è in continua espansione. Ora, con l’offerta in corso, anche il prezzo è quello giusto.