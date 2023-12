Xbox Series X è in sconto 412,99€ invece di 549,99€!

Con il recentissimo annuncio di GTA 6, dovete assolutamente acquistare una console next-gen, anche perché il videogame sarà un’esclusiva! E quest’offerta capita proprio a fagiolo. Sì, perché Xbox Series X è in sconto a soli 412,99€: ben 137€ in meno rispetto al prezzo originale di 549,99€.

Xbox Series X: la console più potente in circolazione

Con i suoi 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, Xbox Series X si afferma come la console più potente e veloce di sempre. Il supporto a DirectX Raytracing aggiunge un livello di realismo straordinario alle immagini, simulando in modo impeccabile il comportamento della luce nel mondo reale. Con la possibilità di giocare in 4K, Xbox Series X ti offre una qualità visiva senza precedenti.

L’unità SSD personalizzata riduce drasticamente i tempi di caricamento, permettendoti di immergerti immediatamente nell’azione. La funzione Quick Resume ti consente di riprendere il gioco esattamente da dove l’avevi lasciato, anche dopo aver cambiato titolo o spento la console. Con il supporto per frame rate fino a 120 fps, Xbox Series X garantisce un gameplay fluido e reattivo. Anche nelle scene più intense, l’esperienza rimane impeccabile, senza cali di frame o tearing.

Compatibile con migliaia di giochi delle quattro generazioni di Xbox, Xbox Series X offre un’ampia libreria di titoli. Inoltre, con Xbox Game Pass Ultimate, accedi a oltre 100 giochi di alta qualità, incluso l’accesso il giorno del lancio ai nuovi titoli di Xbox Game Studios. Con il supporto all’audio spaziale 3D, Xbox Series X trasforma l’esperienza di gioco. Indossando auricolari o utilizzando casse stereo, potrai percepire i suoni provenire da tutte le direzioni, immergendoti completamente nel mondo di gioco.

Non perdere l’opportunità di far tua Xbox Series X a soli 412,99€ invece di 549,99€!

