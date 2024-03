Xbox Series X: a QUESTO PREZZO su Amazon è un ottimo acquisto

Per tutti gli appassionati di gaming, la Xbox Series X può riservare tante sorprese. La console di Microsoft garantisce tanta potenza oltre all’enorme comodità di poter sfruttare il catalogo del Game Pass. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, la console è ora acquistabile al prezzo scontato di 438 euro. Da notare che l’offerta riguarda la versione venduta direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xbox Series X: la console è in offerta su Amazon

La Xbox Series X diventa ancora più conveniente, con un nuovo calo di prezzo che la rende sempre di più la console da comprare oggi. Il catalogo di giochi a disposizione degli utenti che scelgono la console di Microsoft è in costante crescita, anche grazie al GamePass che continua a registrare tante nuove uscite.

Per tutti gli appassionanti (anche per chi ha già una PS5, una Nintendo Switch oppure un PC da gaming), scegliere di acquistare la Xbox Series X, considerando anche il calo di prezzo, è sicuramente la mossa giusta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xbox Series X al prezzo scontato di 438 euro. Si tratta di uno sconto netto rispetto al listino che porta la console molto vicino al suo prezzo minimo storico. La console è venduta e spedita da Amazon. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto. Da notare che in questo momento c’è anche la Xbox Series S in sconto.