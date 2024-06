Xbox Series X: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

La Xbox Series X diventa sempre più interessante, grazie alle offerte del web che garantiscono un taglio netto al prezzo della console. In questo momento, la console di Microsoft è disponibile al prezzo scontato di 409 euro, grazie alla nuova offerta eBay in corso. C’è anche la possibilità di acquistare la console con PayPal, optando per un pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita e la promozione è valida solo per un breve periodo.

Xbox Series X: è la console da prendere oggi

La Xbox Series X è la console del momento. Il calo di prezzo, il catalogo di giochi in crescita e la possibilità di sfruttare il Game Pass per accedere a tantissimi titoli senza doverne acquistare nessuno sono tutti elementi che fanno la differenza.

Anche chi ha una PS5, quindi, può valutare con molta attenzione la possibilità di prendere la Xbox Series X, una console potente e ricca di funzionalità. L’offerta in corso, inoltre, incrementa in modo significativo il rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Xbox Series X con un prezzo scontato di 409 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su una console che, in questo momento, diventa sempre più completa e interessante. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.