Xbox Series S: la versione Nera da 1TB a soli 329€ su Amazon

Una notizia entusiasmante arriva direttamente dal mondo del gaming: l’Xbox Series S Carbon Black con un ampio SSD da 1TB è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 329 euro. Questa promozione, che promette intrattenimento di altissimo livello a prezzi competitivi, è destinata a conquistare gli appassionati di videogiochi di ogni genere.

Xbox Series S Carbon Black: prestazioni e caratteristiche

Questa console, progettata appositamente da Microsoft, vanta un processore octa core Zen 2 custom e una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS, offrendo prestazioni di altissimo livello. La tecnologia Velocity Architecture, sviluppata dal team di Redmond, insieme all’unità SSD da 1TB personalizzata, garantisce reattività e fluidità durante le sessioni di gioco. Con funzionalità come Quick Resume, tempi di caricamento rapidissimi e gameplay fino a 120 FPS, l’esperienza di gioco raggiunge livelli senza precedenti.

Il controller è stato rivisitato per offrire un’ergonomia superiore, con impugnature antiscivolo per una presa più sicura e tasti di cattura e condivisione per restare sempre connessi alla community. Nella confezione sono inclusi anche accessori fondamentali come gli auricolari, completando così l’esperienza di gioco.

Grazie all'abbonamento Prime, le consegne sono rapide e gratuite in tutto il territorio nazionale, mentre con Cofidis potrete usufruire di comode rate a tasso zero.