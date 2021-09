Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, la Xbox Series S del 2022 potrebbe presentare un'APU AMD a 6 nm aggiornata con unità di calcolo più elevate.

Xbox Series S 2022: cosa ci sarà di nuovo?

Un nuovo rapporto ha rivelato che Microsoft mira ad aggiornare entrambe le sue console appena lanciate alla fine del prossimo anno. La prima a ricevere un upgrade sarebbe la più economica Series S, che apparentemente potrebbe ospitare un'APU AMD aggiornata e basata su un processo a 6 nm con unità di calcolo più elevate.

L'informazione arriva da un nuovo video di Moore's Law Is Dead (MLID) su YouTube. Nel video, il creatore di contenuti ha affermato che la variante della Xbox Series S 2022 presenterà un SoC a 6 nm. In altre parole, gli utenti potranno aspettarsi di vedere performance più elevate che potrebbero consentire alla stessa di offrire ben 24 unità di calcolo.

Questo è un valore nettamente più elevato rispetto a quello della versione esistente sulla Serie S, che attualmente presenta solo 20 unità di calcolo ma ne ha 4 disattivate per mantenere più economica l'offerta al pubblico. Per dirla in parole povere, le unità di calcolo notevolmente più alte consentirebbero velocità di clock più elevate, che secondo lo YouTuber possono rendere la nuova Serie S fino al 50% più veloce.

Questo potrebbe comportare tuttavia, un prezzo più alto. Ma considerato che la Serie S si pone come console di ingresso, Microsoft potrebbe lanciare una versione aggiornata nel 2022 per 350 dollari, che si tradurrebbero però in 350€ da noi in Europa.

Nel frattempo, anche il “vecchio” modello della Serie S potrebbe vedere una drastica riduzione del costo finale per l'utente. MLID ritiene che il nuovo cartellino della suddetta console potrebbe aggirarsi tra i 189 ei 249 dollari USA. Ad ogni modo, staremo a vedere. C'è ancora tempo.

