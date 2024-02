Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate in offerta: tua ad un prezzo strepitoso

Il nuovo bundle Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate è ora disponibile con uno sconto del 13%, al prezzo incredibile di 259,90€ rispetto al prezzo consigliato di 299,00€.

Con Xbox Series S, puoi godere di velocità e prestazioni next-gen grazie all’SSD personalizzato, che assicura tempi di caricamento più rapidi per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Inoltre, con la console completamente digitale, hai accesso a una vasta libreria di giochi, compresi oltre cento titoli preferiti di Xbox Game Pass e migliaia di classici retrocompatibili, sempre pronti per essere giocati.

Con Xbox Game Pass Ultimate, hai la possibilità di essere tra i primi a giocare ai nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio, senza mai perderti nessuna novità. Puoi anche accedere a centinaia di titoli per PC di alta qualità e goderti un abbonamento a EA Play, che ti offre l’accesso a una vasta gamma di giochi EA, tra cui le esclusive Xbox come Halo e Forza Horizon 5, oltre a titoli popolari come DOOM, Elder Scrolls e Fallout di Bethesda Softworks.

Con Game Pass Ultimate, ottieni anche di più da Riot Games, con accesso ai titoli più popolari come League of Legends e Valorant su PC, insieme a contenuti premium disponibili solo per i membri di Game Pass. Inoltre, l’abbonamento include il multiplayer online, consentendoti di giocare con i tuoi amici in tutto il mondo.

Il bundle Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate offre un’esperienza di gioco completa e coinvolgente, con accesso a una vasta gamma di titoli per PC e console, esclusive Xbox, giochi EA e molto altro ancora, il tutto a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 13%. Non farti scappare questa offerta e acquista subito l’Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass ad un prezzo imbattibile!