Xbox: poche console anche nel 2022, secondo Phil Spencer

La scarsa reperibilità di semiconduttori ha causato enormi difficoltà produttive durante gli ultimi 18 mesi. Come per PS5, anche Xbox Series X e S risultano ancora oggi difficili da trovare, le scorte sono sempre molto limitate e Microsoft non riesce a soddisfare l'enorme richiesta di mercato. Durante un'intervita a The Wrap, Phil Spencer ho dichiarato che la scarsità di console continuerà anche nel 2022.

La tesi sostenuta dal capo di Xbox è condivisa da molti esperti del settore, la carenza di componenti elettroniche non consente ai produttori di fornire un sufficiente numero di console ai rivenditori. La domanda di mercato supera l'offerta e – a distanza di quasi 1 anno dal lancio delle nuove console – molti videogiocatori non sono ancora riusciti ad acquistarne una. Ecco le parole di Spencer:

“Penso sia riduttivo parlare soltanto di un problema relativo ai chip. Pensando a cosa significa reperire le componenti necessarie per costruire una console oggi, per poi immetterla sul mercato, ci sono molteplici punti critici che influiscono durante il processo. Credo che, purtroppo, questa situazione ci accompagnerà ancora per mesi e mesi, sicurmente fino a fine anno e durante il prossimo.”

Secondo Spencer, la scarsa reperibilità di componenti elettroniche potrebbe influenzare il mercato ancora per diversi mesi. I videogiocatori chiedono a gran voce una maggior produzione e distribuzione di console in tutto il mondo, ma se due colossi come Microsoft e Sony non riescono a trovare una soluzione immediata, non si può far altro che attendere ancora.