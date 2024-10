Xbox Game Pass Ultimate in offerta su Amazon: giochi gratis a Black Ops 6

Possiedi un PC o una console Xbox e vuoi giocare a Call of Duty Black Ops 6? Puoi farlo subito con Xbox Game Pass Ultimate: su Amazon puoi acquistare infatti 1 mese di abbonamento prepagato a soli 12,49 euro invece di 17,99 e accedere subito all’immenso catalogo di giochi offerto da Microsoft, incluso anche il nuovissimo Black Ops 6.

Xbox Game Pass Ultimate: come funziona?

Xbox Game Pass Ultimate è un servizio in abbonamento disponibile su PC e console Xbox, oltre che in cloud su smartphone e tablet iOS e Android, che ti permette di accedere a più di 100 giochi da scaricare liberamente sul tuo sistema senza costi aggiuntivi.

Una sorta di Netflix dei videogiochi che è cresciuto parecchio nel corso degli anni e che include al Day One uscite sempre più importanti: l’ultima, in arrivo domani 25 ottobre, è proprio Call of Duty Black Ops 6, che potrai giocare in forma completa sia nel single player sia nel multiplayer semplicemente abbonandoti a Game Pass Ultimate.

Una volta sottoscritto il tuo abbonamento, che sei libero di disdire quando vuoi, su PC e console Xbox Series X/S potrai scaricare il gioco come se lo avessi acquistato e giocarlo finché è attiva la tua iscrizione. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri titoli presenti nella piattaforma, senza contare gli altri giochi in arrivo, come STALKER 2, Flight Simulator 2024 e Indiana Jones e l’Antico Cerchio.

Su Amazon hai la grandissima occasione di acquistare un mese di abbonamento a 5 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale: occasione da non perdere per buttarti subito in Black Ops 6 e in numerosi altri giochi.