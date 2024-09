Xbox Game Pass: svelati i 3 nuovi giochi di settembre, con 2 uscite al D1

Il catalogo di Xbox Game Pass Ultimate si prepara ad arricchirsi di 3 nuovi arrivi. Microsoft ha confermato su Xbox Wire il debutto di due giochi molto attesi come Frostpunk 2 e Ara: Hystory Untold, entrambi su PC, e di Wargroove 2, questo anche in cloud e su console.

I nuovi giochi Xbox Game Pass Ultimate di settembre

Frostpunk 2 e Ara: Hystory Untold sono indubbiamente i pezzi grossi di questa nuova tornata di giochi destinati ad entusiasmare il pubblico PC. Il primo è il sequel del popolare gioco di sopravvivenza e city-builder sviluppato da 11 Bit Studios: il giocatore prende i panni di un amministratore di una città che deve sopravvivere in un mondo devastato da una tempesta apocalittica di neve.

Di Ara: Hystory Untold si è parlato a lungo come una delle grandi produzioni firmate Xbox Game Studios: è uno strategico a turno sviluppato da Oxide Games in cui bisognerà guidare una nazione attraverso una storia alternativa. Il titolo, che si pone in pratica come un rivale di Civilization, propone un sistema di gioco che mette insieme meccaniche classiche per il genere con innovazioni molto interessanti destinate a dare freschezza a questa tipologia di titoli.

Infine, abbiamo Wargroove 2, gioco di strategia a turni in cui è possibile comandare eserciti su terra, mare e cielo, sfruttando abilità speciali note come Groove per influenzare il corso delle battaglie.

Wargroove 2 sarà disponibile dal 19 settembre su cloud, console e PC. Frostpunk 2 debutterà il 20 settembre su PC. Infine, Ara Hystory Untold arriverà il 24 settembre, sempre su PC.