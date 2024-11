Xbox Game Pass: tra i primi giochi gratis di novembre c'è un big molto atteso

Con il solito post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato quella che è la prima ondata di giochi che saranno inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass nel mese di novembre.

Un’ondata che include il primo dei due big annunciati di questo mese: è la volta dell’attesissimo Microsoft Flight Simulator 2024, che arriverà però decisamente in buona compagnia. Vediamo cosa aspettarci.

Il 5 novembre arriva Metal Slug Tactics, uno strategico a turni basato sulla celebre serie di sparatutto a scorrimento. Il gioco sarà disponibile per i membri Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Il giorno dopo invece è la volta di Go Mecha Ball che sarà reso disponibile anche per gli abbonati Game Pass Standard. È un twin stick shooter con elementi da roguelike, in cui dovrai completare livelli in stile arcade mentre sconfiggi ondate di nemici e affronti enormi boss.

La stessa giornata, sempre il 6 novembre, vede il debutto su Game Pass Standard anche di Harold Halibut, un’avventura grafica bidimensionale ambientata in un mondo surreale in cui dovrai seguire Harold e i suoi amici in una missione per salvare il mondo.

Altri due titoli in arrivo su Game Pass Standard il 6 novembre saranno poi The Rewinder e Turnip Boy Robs a Bank. Il primo è un gioco di esplorazione e puzzle ambientato in un mondo futuristico, mentre il secondo è un puzzle adventure in cui bisogna rapinare una banca per salvare il proprio villaggio.

Chiudiamo con altre due uscite al Day One, questa volta destinate solo ai membri Game Pass Ultimate: il 7 novembre arriva Goat Simulator Remastered, mentre il 19 novembre debutta appunto Microsoft Flight Simulator 2024, il celebre simulatore di volo che promette grafica migliorata e nuovi contenuti tra cui attività specifiche legate ai mestieri.

Un mese molto interessante che si apre con il botto: ti ricordiamo infatti che da domani 5 novembre arriveranno su PC Game Pass anche Starcraft Remastered e Starcraft II Campaign Collection.