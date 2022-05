Xbox Game Pass potrebbe presto includere un piano famiglia e Ubisoft+

Xbox Game Pass è senza dubbio ormai l’elemento centrale di tutta la strategia Microsoft per quanto riguarda il mercato dei videogiochi: il recente rinvio di Starfield e Redfall rende l’evento Xbox e Bethesda del 12 giugno probabilmente il luogo adatto per annunciare importanti novità per il servizio in abbonamento.

Stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, pare che l’occasione del prossimo mese sarà utile per annunciare il chiacchierato Piano Famiglia, che potrebbe permettere di dividere l’abbonamento Xbox Game Pass come accade in servizi come Netflix, Disney e Spotify. Inoltre, pare arriverà il catalogo di Ubisoft+ Classics, da poco annunciato per il nuovo PlayStation Plus.

Xbox Game Pass: Piano Famiglia e Ubisoft+, le novità in vista?

Ad oggi, non è ufficialmente possibile condividere un abbonamento Xbox Game Pass. Almeno, non con lo stesso profilo. Lo si può fare con vie traverse, le classiche “zone grigie” del regolamento che vengono in qualche modo tollerate. Il Piano Famiglia dovrebbe permettere di rendere tutto ufficiale, dando la possibilità di condividere l’iscrizione con altre persone. In che modo, lo scopriremo molto presto.

Per quanto riguarda Ubisoft+ Classics, si tratta di una novità annunciata con la presentazione del catalogo del nuovo PlayStation Plus. Una selezione di titoli Ubisoft che a questo punto dovrebbe arrivare anche su Xbox Game Pass. Tra i giochi previsti troviamo:

L’elenco verrà arricchito nel corso del 2022, allo scopo di arrivare a ben 50 titoli offerti. Si tratta di un servizio differente da Ubisoft+, cui arrivo è già confermato su Xbox Game Pass e PlayStation Plus, dato include invece anche le nuove uscite, ma ad un prezzo aggiuntivo da pagare a parte.

L‘evento Xbox e Bethesda si terrà il prossimo 12 giugno, in cui scopriremo tutte le novità in arrivo per il mondo Xbox nel 2022.

