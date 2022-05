Starfield e Redfall sono stati rinviati al 2023: l'annuncio di Bethesda

Doccia fredda per gli appassionati PC e Xbox Series X/S. Bethesda ha annunciato infatti di aver deciso di posticipare l’uscita di Starfield e Redfall alla prima metà del 2023.

I due giochi, tra le esclusive Xbox di punta del 2022, erano rispettivamente previsti l’11 novembre e nel corso dell’estate. I team al lavoro sui progetti hanno però ritenuto necessario spostare di qualche mese il debutto sul mercato, al fine di presentare dei titoli all’altezza delle aspettative dei fan.

Starfield e Redfall rinviati: il messaggio di Bethesda

Questo è il messaggio condiviso da Bethesda con i suoi fan tramite i propri profili social:

“Abbiamo deciso di posticipare l’uscita di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023. I team di Arkane Austin (Redfall) e Bethesda Game Studios (Starfield) hanno ambizioni incredibili per i propri giochi, e vogliamo assicurarci che chiunque possa godere di un titolo al meglio della sua forma, rifinito e completo. Grazie a tutti per l’entusiasmo dimostrato per Redfall e Starfield. Questa energia è per noi una forza trainante e ogni giorno ci sprona a trovare l’entusiasmo per creare i nostri giochi. Non vediamo l’ora di presentare un generoso approfondimento in termini di gameplay sia per Redfall sia per Starfield. Grazie del sostegno.”

Redfall è uno sparatutto cooperativo open world sviluppato dallo stesso team di Dishonored e Prey, ambientato in un mondo che mischia fantasy e realismo contemporaneo.

Starfield è un gioco di ruolo in prima persona fantascientifico creato dallo stesso team di Skyrim e Fallout 4. È la prima nuova IP nella storia di Bethesda in oltre 25 anni, un progetto ambizioso che mira ad unire l’esperienza tipica di The Elder Scrolls e Fallout con un titolo che ci porterà letteralmente all’esplorazione della galassia.

Entrambi i giochi sono in sviluppo in esclusiva per PC e Xbox Series X/S, con lancio al Day One confermato su Xbox Game Pass. Ne sapremo probabilmente di più nel corso dell’evento congiunto tra Xbox e Bethesda che si terrà il prossimo 12 giugno.

