Microsoft sembrerebbe aver inserito il Live Gold tra i servizi disponibili con l’abbonamento base di Xbox Game Pass, dal costo di 9,99€ al mese. Alcuni utenti hanno notato – accedendo allo store Xbox – la dicitura “Include Xbox Live Gold” tra i servizi disponibili con Xbox Game Pass per console.

Questa mossa renderebbe del tutto superflua la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a Live Gold, al quale si potrebbe accedere abbonandosi a Game Pass per console, sostenendo un costo mensile identico. È molto probabile che Microsoft decida presto di dismettere Live Gold, rendendo il servizio parte integrante del tanto amato Game Pass.

Per chi non lo conoscesse, Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che consente l’accesso ad una lista di giochi su PC e console. L’iscrizione al Game Pass Ultimate, al costo di 12,99€ al mese, consente l’accesso al servizio di cloud gaming che permette di videogiocare su smartphone, PC e tablet sfruttando la connessione ad internet. Basta abbonarsi al servizio e scaricare l’apposita appicazione per accedere ad una lunga lista di giochi inclusi e compatibili con xCloud.

Di recente il catalogo EA Play è stato integrato nel servizio Game Pass e presto la medesima sorte potrebbe toccare a Ubisoft+, è in corso una trattativa tra Microsoft e il noto sviluppatore francese.

