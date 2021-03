Da diversi mesi Microsoft ha inglobato ZeniMax Media e la casa di produzione Bethesda all’interno dell’azienda. Adesso, mediante un comunicato apparso sul sito ufficiale della compagnia, ha appena svelato i 20 titoli dello sviluppatore disponibili per il download e il gaming in streaming all’interno di Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass: venti giochi Bethesda tutti da giocare

Forse vi starete chiedendo cosa significhi esattamente l’acquisizione di Bethesda in Microsoft. Ebbene, come abbiamo detto in passato, Xbox Game Pass si occupa di offrire fantastici giochi da scoprire e giocare con i vostri amici, pronti per il gaming offline ma anche per l’online, in streaming o senza rete dati. Adesso sono appena apparsi all’interno del portale i 20 giochi più incredibili di sempre di Bethesda. Fra questi troviamo Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout e Wolfenstein. Inoltre, 16 di questi capolavori saranno disponibili ovunque: PC, console o dispositivi mobili tramite il cloud per i membri di Xbox Game Pass Ultimate.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei titoli. Una manciata di questi giochi beneficerà anche della funzionalità “FPS Boost” su Xbox Series X | S e presto ce ne saranno tanti altri che godranno di tale feature.

Dishonored Definitive Edition (console, PC, cloud)

Dishonored 2 (console, PC, cloud)

DOOM (1993) (console, PC, cloud)

DOOM II (console, PC, cloud)

DOOM 3 (console, PC, cloud)

DOOM 64 (console, PC, cloud)

DOOM Eternal (console, PC, cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Console)

The Evil Within (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 (console, PC, cloud)

Fallout 76 (console, PC, cloud)

Fallout: New Vegas (console)

Prey (console, PC, cloud)

RAGE 2 (console, PC, cloud)

Wolfenstein: The New Order (console, PC, cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (console, PC, cloud).

Pronti all’azione? Sappiate inoltre che potete giocare online in streaming anche con i vostri Galaxy Note20 e Galaxy S21 di Samsung sfruttando l’abbonamento Ultimate di Xbox.

