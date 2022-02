Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di marzo 2022

Microsoft annuncerà i giochi gratuiti di Xbox Game Pass di marzo 2022 nelle prossime settimane, nel frattempo però ne conosciamo già qualcuno, grazie al fatto che si tratta di release al D1 confermate dagli sviluppatori per il servizio in abbonamento. Scopriamoli dunque insieme.

Xbox Game Pass marzo 2022: scopriamo i primi giochi gratis

I titoli confermati sono i seguenti:

FAR: Changing Tides – 1 marzo

Shredders – 17 marzo

A Memoir Blue – 24 marzo

Crusader Kings 3 – 29 marzo

Weird West – 31 marzo

FAR: Changing Tides è il sequel di FAR: Lone Sails, uno dei giochi indipendenti più acclamati degli ultimi anni. L'ambientazione desertica del primo capitolo verrà sostituita da una location oceanica, che mirerà a offrirci altri segreti da scoprire.

Shredders, salvo ulteriori rinvii, è un nuovo gioco di snowboard inizialmente previsto a febbraio, mentre il 24 marzo si passerà a Memoir Blue, un altro titolo indipendente pubblicato da Annapurna Interactive che racconterà di una campionessa di nuoto e del viaggio fatto con la sua madre durante la sua infanzia: ci aspettiamo l'ennesimo esperimento interattivo interessante da parte del publisher.

Crusader Kings 3 è probabilmente il gioco più famoso dei primi confermati: già disponibile su PC da diverso tempo, debutterà per la prima volta su console, in questo caso Xbox Series X. Se non lo conoscete, si tratta di un gioco di ruolo strategico molto apprezzato dalla critica, vincitore di numerosi premi e supportato da diversi aggiornamenti ed espansioni.

L'ultimo titolo confermato per il momento per marzo 2022 su Xbox Game Pass è Weird West, un action-RPG realizzato da WolfEye Studios, uno sviluppatore formato da elementi che hanno lavorato in Dishonored per Arkane Studios.

Sicuramente ci saranno poi altri giochi che verranno annunciati da Microsoft tra la fine del mese e l'inizio del prossimo: difficile fare delle ipotesi, come sempre possono esserci delle grandissime sorprese, come è già accaduto a gennaio e febbraio. Staremo a vedere.