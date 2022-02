Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi gratis di febbraio 2022

Mentre si parla di Cyberpunk 2077, con un post pubblicato sul solito Xbox Wire, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis per febbraio 2022 che entrano a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. C'è uno sportivo molto importante come Madden NFL 22, che arriva proprio poco dopo il Super Bowl, oltre ad un D1 di prestigio del calibro di Total War: Warhammer III, riservato ovviamente ai giocatori PC.

Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi gratis di febbraio 2022

Mass Effect Legendary Edition (Cloud) – Disponibile

Mass Effect Legendary Edition, la raccolta rimasterizzata dei primi tre episodi della serie, è adesso giocabile anche con Xbox Cloud Gaming: con uno smartphone, un tablet e qualunque dispositivo in grado di accedere al cloud di Xbox sarà possibile godersi la trilogia di Shepard anche in portatilità.

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 17 febbraio

Già disponibile su PC e Xbox Series X/S, il rilassante Lawn Mowing Simulator sbarca anche su Xbox One. Prendetevi una pausa dal mondo reale e godetevi la sfida e la serenità di falciare la campagna della Gran Bretagna in questo particolare simulatore.

Madden NFL 22 (Console e PC) – 17 febbraio

Inserito su EA Play e quindi anche su Xbox Game Pass Ultimate, il simulatore di football nordamericano permette di vivere in prima persona l'intera stagione appena trascorsa e conclusasi con la vittoria dei Los Angeles Rams al Super Bowl.

Total War Warhammer III (PC) – 17 febbraio

Prestigioso lancio al D1 di questo mese, si chiude l'amata trilogia di Total War: Warhammer. Il titolo ha già conquistato la critica e si prepara a fare lo stesso anche con la sua foltissima fanbase.

Roboquest (Preview) (PC) – 22 febbraio

Un FPS roguelite frenetico da giocare da soli o in cooperativa. Ambientato in un mondo futuro distrutto da un'apocalisse, dovremo combattere contro orde di robot letali con un sistema di gioco dinamico e che promette di essere molto divertente.

Galactic Civilizations III (PC) – 24 febbraio

Il nuovo capitolo della nota serie strategica spaziale ci chiederà di costruire una civiltà che dovrà resistere alla lunga e dura prova del tempo. Scegliendo tra dozzine di razze uniche, dovremo farci un nome nella galassia attraverso la diplomazia, lo spionaggio, i progressi tecnologici e molto altro.

Super Mega Baseball 3 (Console) – 24 febbraio

Un gioco di baseball rilassato e divertente che non punta alla simulazione pura, ma al divertimento estremo, con modalità di gioco perfette sia per i novellini che per gli appassionati dello sport.

Alice: Madness Returns (PC) – 28 febbraio

Mentre si attendono novità su un eventuale nuovo capitolo, Alice: Madness Returns arriva su PC Game Pass in una rivisitazione in chiave dark di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. La protagonista della storia dovrà affrontare in prima persona i demoni che perseguitano le sue visioni.

I giochi che lasceranno Game Pass a febbraio 2022

Per chiudere, questi sono i giochi che dal 28 febbraio 2022 non saranno più disponibili su Xbox Game Pass: