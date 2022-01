Xbox Game Pass, tra i giochi gratis di gennaio 2022 c'è Mass Effect!

I primi giochi gratis di gennaio 2022 per Xbox Game Pass sono stati finalmente svelati da Microsoft nel pomeriggio di oggi. E c'è un titolo molto atteso.

Tra le altre produzioni, infatti, spicca senza dubbio Mass Effect Legendary Edition: la raccolta rimasterizzata della trilogia con protagonista il comandante Shepard, che entra a far parte del catalogo di EA Play e quindi di Game Pass Ultimate.

Come spesso accade, però, sono assolutamente da tenere d'occhio anche gli altri giochi. Scopriamoli insieme.

Xbox Game Pass: alla scoperta dei giochi gratis di gennaio 2022

Gorogoa (Cloud, Console e PC) – Disponibile oggi

Premiato ai recenti BAFTA Games Awards, Gorogoa è un'evoluzione del genere dei puzzle, raccontata attraverso una storia splendidamente disegnata a mano e illustrata da Jason Roberts.

Olija (Cloud, Console e PC) – Disponibile oggi

Olija è incentrato sulla ricerca di Faraday, un naufrago intrappolato nel misterioso paese di Terraphage. Armato di un leggendario arpione, lui e gli altri naufraghi cercano di lasciare questo paese ostile per tornare a casa.

The Pedestrian (Cloud, Console e PC) – Disponibile oggi

The Pedestrian è un puzzle platform a scorrimento laterale in 2.5D ambientato in un mondo dinamico e caratterizzato da una grafica straordinaria e puzzle impegnativi.

Embr (Cloud, Console e PC) – 6 gennaio

In Embr combatteremo gli incendi con l'aiuto degli amici in un titolo multiplayer imprevedibile e frenetico. L'obiettivo è affrontare le sfide quotidiane e salire in cima alla scala antiincendio aziendale.

Mass Effect Legendary Edition (Console e PC) – 6 gennaio

Come avevamo anticipato in apertura, Mass Effect Legendary Edition include i contenuti base per giocatore singolo e oltre 40 DLC degli acclamati Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 rimasterizzati e ottimizzati in 4K Ultra HD.

Outer Wilds (Cloud, Console e PC) – 6 gennaio

Un curioso ritorno, dato che Outer Wilds era già presente su Xbox Game Pass prima di essere rimosso. Il gioco ci porta a saziare la nostra curiosità mentre esploriamo un sistema solare realizzato a mano pieno di segreti da scoprire e pericoli da evitare.

Spelunky (Console e PC) – 13 gennaio

Spelunky è un avvincente platform roguelike che offre un'immensa libertà d'azione al giocatore nel tentativo di ritagliarsi il proprio percorso attraverso grotte e rovine generate casualmente. Il gioco include anche una modalità cooperativa.

The Anacrusis (Preview) (Console e PC) – 13 gennaio

The Anacrusis è uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori ambientato a bordo di un'enorme astronave arenata ai margini dello spazio conosciuto. In compagnia di un gruppo di amici, dovremo affrontare orde di alieni.

Infine, come anticipato in un altro articolo, questi sono i giochi che lasceranno Xbox Game Pass dal 15 gennaio: