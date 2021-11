Xbox Cloud Gaming arriva sulle console Xbox

Xbox Cloud Gaming (xCloud) sta iniziando a essere implementato sulle console di casa Microsoft. Ora potrete provare un gioco in streaming prima di scaricarlo.

Xbox Cloud Gaming: prima lo provate e poi lo scaricate

Microsoft sta iniziando a implementare la possibilità di giocare tramite Xbox Cloud Gaming su console Xbox One o Series X/S; a dirlo è stata l'azienda stessa con un comunicato annunciato mercoledì scorso.

La funzione richiede un abbonamento a Game Pass Ultimate e sarà disponibile in 25 regioni “con il Brasile in arrivo“, secondo la compagnia.

Attenzione: potreste non avere subito accesso alla funzione, poiché l'OEM di Redmond afferma che verrà distribuita per prima “con la nostra versione di novembre a un sottoinsieme di giocatori” e a tutti i mercati supportati “nelle prossime settimane“.

Il cloud gaming su console potrebbe avere una serie di applicazioni utili. Per esempio potrete usarlo per provare i giochi disponibili su Game Pass senza doverli scaricare completamente. Se un amico vi invia un invito multiplayer per un gioco che non avete installato, Xbox Cloud Gaming vi consentirà di eseguire lo streaming del gioco in modo da poter iniziare subito.

E se possedete una vecchia Xbox One, il sistema vi permetterà effettivamente di giocare ad alcuni giochi esclusivi per la nuova generazione come Recompile, The Medium e The Riftbreaker.

Microsoft Flight Simulator non è ancora disponibile, ma la compagnia afferma che verrà aggiunto alla sua libreria di giochi cloud all'inizio del 2022.

Xbox Cloud Gaming (precedentemente Project xCloud) è arrivato su iOS e PC in una beta solo su invito ad aprile prima di un'espansione più ampia a tutti gli abbonati Game Pass Ultimate a giugno. L'integrazione di xCloud su console è stata lanciata per la prima volta su Xbox Insider nel mese di settembre.

La notizia di Cloud Gaming su console arriva nel corso di una settimana impegnativa per Microsoft. Lunedì, la società ha lanciato a sorpresa il multiplayer di Halo Infinite, ha aggiunto 76 nuovi giochi alla sua libreria di compatibilità con le versioni precedenti e ha portato la modalità FPS Boost ad alcuni titoli Cloud Gaming e ad altri titoli per Xbox Series X/S.