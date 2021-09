xCloud e Xbox Remote Play sono ufficialmente disponibili su Windows. Inoltre, anche l'applicazione proprietaria di Xbox ha appena ricevuto un grosso update.

xCloud Cloud Gaming e Xbox Remote Play: cosa sono?

Microsoft ha annunciato che il suo servizio xCloud, ufficialmente noto come Xbox Cloud Gaming, e Xbox Remote Play sono ora disponibili per tutti coloro che dispongono dell'app Xbox su Windows 10 (o 11). Queste funzionalità su PC sono state implementate già sulla Xbox Insider il mese scorso e sono disponibili sui telefoni da un po' di tempo, ma è anche bello vederle diventare ufficialmente presenti anche su computer desktop/laptop.

Xbox Cloud Gaming, che sembra una scelta naturale per i PC che non hanno un hardware abbastanza pompato da eseguire i giochi da soli, è disponibile su Windows da alcuni mesi tramite sito web, ma è un bel passo avanti che il servizio sia ora in un'app nativa, anziché essere limitato a un browser su computer.

L'utilizzo richiede comunque un controller Bluetooth o USB e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Vale anche la pena notare che mentre la disponibilità di Xbox Cloud Gaming su Windows non è più esclusiva per gli Insider, Microsoft sta ancora etichettando il servizio stesso come beta, quindi il vostro feedback potrebbe fare la differenza. Inoltre, potreste vedere sporadici lag.

Anche se la riproduzione da remoto è una bella aggiunta e vi consente di eseguire lo streaming di giochi da Series S o X o da Xbox One sul vostro computer Windows, il colosso di Redmond afferma che la funzione, attualmente disponibile sulla linea domestica o in remoto su Internet, gode delle migliori performance se il gioco è in esecuzione localmente sulla stessa rete.

Microsoft ha aggiunto alcune funzionalità anche a Remote Play: ora è possibile eseguire lo streaming di giochi in 1080p a 60fps e sarà possibile giocare a giochi “selezionati” dalla prima console del 2000 e dalla Xbox 360.

