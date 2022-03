Xbox all'E3 2022: Starfield, Forza Motorsport 8 e altri giochi in arrivo?

Non è ancora chiaro se l'E3 2022 si terrà in qualche modo in formato digitale, ma pare che Xbox non voglia cambiare i suoi piani e terrà comunque un grande evento all'inizio della prossima estate.

(Speculation) Jeff thinks that Xbox will have the usual big E3 showcase this year and maybe deversifi into more showcase style next year.



Timestamp:https://t.co/lALAcH8dv8 pic.twitter.com/6vODH77CTv — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) March 6, 2022

Ne ha parlato Jeff Grubb, insider e giornalista molto vicino all'ambiente Microsoft, il quale ha spiegato che intenzione della compagnia sarebbe tenere uno show tradizionale nel 2022, per poi studiare eventi separati per Xbox, Bethesda e Activision nel 2023.

E3 2022 di Xbox: Forza Motorsport, Starfield, Redfall e non solo

Durante l'ultima puntata del podcast di XboxEra, Grubb ha parlato di quello che potremo aspettarci nel corso dell'E3 2022 da parte di Xbox: a quanto pare, vedremo molto materiale su Starfield, il nuovo gioco di ruolo di Bethesda previsto per la fine di quest'anno. Ci sarà spazio anche per Forza Motorsport, il primo capitolo della serie di racing simulativi ad essere sviluppato solo su next-gen.

Il focus della presentazione sarà inoltre su Redfall, il nuovo open world cooperativo di Arkane, lo stesso team di Dishonored e Prey, la cui uscita è prevista proprio in estate, salvo cambiamenti. Infine, un po' a sorpresa, ci si aspetta di vedere qualcosa sul reboot di Perfect Dark, che è in lavorazione presso il nuovo studio di The Initiative.

Lo show per l'E3 2022 andrebbe dunque a coprire principalmente giochi in uscita quest'anno, che dovrebbero arricchire la line-up Xbox per il prossimo autunno, fatta eccezione per Perfect Dark, che è più lecito attendersi più avanti nel tempo.

Grubb crede comunque che non sarà l'unico evento importante di Microsoft per il 2022 e potrebbe esserci qualcosa anche a dicembre, una sorta di XO22 per presentare nuovi giochi in uscita negli anni a venire. Si tratta però di una speculazione tutta da confermare.

Nel frattempo, cercheremo di capire se e in che forma si terrà l'E3 2022 di Los Angeles: l'evento in presenza è stato cancellato per la diffusione della variante Omicron del Covid-19, ma pare sia a rischio persino una eventuale edizione in digitale.