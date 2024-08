WQHD, 34 pollici e 165Hz: il monitor Acer UltraWide crolla a 299€!

Di monitor il mercato ne è davvero pieno, ma ben pochi offrono il giusto equilibrio tra prestazioni, portabilità e prezzo, rendendo la scelta del modello perfetto un vero e proprio rompicapo. Acer Nitro XZ2 è un ottimo compromesso per chi vuole un pannello UltraWide, senza la necessità di svuotare il portafogli. E con lo sconto del 17%, lo paghi solamente 299,90€!

Tutte le caratteristiche del monitor Acer

Il cuore dell’esperienza visiva offerta dall’Acer Nitro risiede nel suo schermo curvo WQHD, che, con una curvatura di 1500R, amplifica il coinvolgimento durante le sessioni di gioco, contribuendo anche a ridurre l’affaticamento degli occhi

La sua frequenza di aggiornamento a 165 Hz, che elimina efficacemente problemi come il tearing, è particolarmente utile nei giochi frenetici, dove ogni millisecondo conta. Questo, unito al tempo di risposta di 1 ms, ottenuto grazie alla tecnologia Visual Response Boost, è una combo ottimale per chi lo acquista per videogiocare.

Non manca neanche la tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando qualsiasi tipologia di problema come lo stuttering.

Il monitor è inoltre regolabile in altezza, permettendo di personalizzare l’angolazione dello schermo per trovare la posizione più confortevole, sia per il gioco che per altre attività. Per completare l’esperienza multimediale, sono presenti altoparlanti integrati di buona qualità, che eliminano la necessità di cuffie o altoparlanti esterni, perfetto sia per chi vuole risparmiare sia per chi non ama indossare auricolari e quant’altro.

Migliora la tua postazione da lavoro o da gaming con questo incredibile monitor Acer, scontato a soli 299,90€ anziché 359,90€!