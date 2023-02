WindTre: Super Fibra Unlimited a 26,99 euro

Hai in mente di cambiare abbonamento per la tua linea fissa di casa e vuoi un consiglio su quale operatore telefonico scegliere? Devi sapere che se attivi online l’offerta Super Fibra Unlimited di WindTre puoi navigare in internet sfruttando la velocità della fibra ottica fino a 2,5 Giga, avere una linea fissa con chiamate illimitate, 12 mesi di Amazon Prime e molto altro. Vediamo nel dettaglio come si compone questa interessante proposta.

Super Fibra Unlimited: i dettagli dell’offerta

Con l’offerta Super Fibra Unlimited di WindTre, hai un abbonamento all inclusive che comprende: una connessione internet in fibra fino a 2,5 Giga, il Modem Wi-Fi 6 che garantisce stabilità e velocità di connessione per i tuoi dispositivi, con assistenza KASKO inclusa, le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 12 mesi di Amazon Prime.

Con la rete Top Quality Network guardi il calcio, i film e le serie TV in alta definizione e puoi lavorare, studiare da casa e giocare online senza interruzioni. Inoltre se con lo stesso intestatario del fisso hai attiva una sim con uno dei piani mobile previsti da WindTre, ricevi giga illimitati gratis ogni mese. Puoi attivare fino a 3 sim scegliendo tra le offerte mobili più adatte alle tue esigenze.

In totale il prezzo del canone mensile è di 26,99 euro mentre il costo attivazione è di 19,99 euro. La durata contrattuale è di 24 mesi. Ti ricordiamo che questa tariffa è valida solo per nuovi clienti fissi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.