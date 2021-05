WINDTRE offre la possibilità di acquistare a rate alcuni smartphone a 0€ al mese ad alcuni suoi già clienti con offerta attiva da almeno 6 mesi

WINDTRE Smartphone a 0€ al mese: i dettagli

Grazie a questa iniziativa promossa dall'operatore con la Top Quality Network alcuni utenti potranno dunque acquistare dei device ad un prezzo davvero scontato.

Nello specifico gli smartphone disponibili rata a 0€ sono i seguenti:

I device sono dunque acquistabili corrispondendo solo l'anticipo. Non sono previste, infatti, rate mensile da pagare. In fase di attivazione, viene richiesto un metodo di pagamento automatico come garanzia. L'iniziativa prevede 24 mesi di vincolo da rispettare per godere dello sconto.

Costi ed altro

Oltre all'anticipo è previsto un contributo per il piano di rateizzazione pari a 4,99€ una tantum. Tale iniziativa è valida fino al 24 Maggio 2021, salvo esaurimento scorte nei negozi WINDTRE.

