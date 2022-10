WINDTRE continua a proporre nei suoi punti vendita aderenti la sua promozione Fisso + Mobile a partire da meno di 20 euro al mese. Questa tariffa è attualmente disponibile fino al 17 Ottobre 2022 solo per chi passa contestualmente anche il suo numero di telefono da specifici gestori virtuali.

Dunque, non è è possibile solo attivare internet a casa senza richiedere la portabilità di almeno un numero mobile. In alternativa, è disponibile la promo solo internet a casa a 26,99 euro mensili.

Vediamo dunque come funziona l’esclusiva promozione chiamata Convergenza Special GREEN.

Fibra + Mobile WINDTRE: i dettagli della PROMO FOLLE!

La promozione prevede internet senza limiti a casa in FTTH ed FTTC VULA con modem incluso per 48 mesi e 12 Mesi di Amazon Prime inclusi nel prezzo. Il tutto a soli 19,99 euro ogni mese. Questa offerta è disponibile anche in FTTH Area Bianca ed in FTTC NGA a 24,99 euro mensili.

Lo sconto su internet a casa è garantito solo con l’attivazione contestuale della promozione GO UNLIMITED LITE+ con Giga Illimitati regalati dalla linea Fissa, minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 200 messaggi sempre verso qualsiasi operatore. La promozione mobile è disponibile a soli 4,99 euro ogni mese.

Come abbiamo detto all’inizio, questa iniziativa è valida solo se si richiede sia l’attivazione della Fibra sia la portabilità del proprio numero da specifici MVNO come Alpha Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Mobile, Bladna Mobile, CM Link, COOP Voce, DIGI Mobil, DIGITEL, Daily Telecom, ENEGAN, ERG Mobile, Europe Energy, FEDER MOBILE, Fastweb, GreenICN, Intermatica, Italiacom, MUNDIO, NEXTUS, NOITEL, NT Mobile, NV mobile, OPTIMA, OVUNQUE, PLDT Italia Smart Pinoy, PLINK, PLINTRON, PosteMobile, RABONA MOBILE, Ringo Mobile, Spusu Italia, TELMEKOM, Telogic, Tiscali, Uno Mobile, WINGS Mobile, WITHU e Welcome Italia.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della linea fissa è pari a 19,99 euro in caso di FTTC, FTTH ed FTTC NGA. La promozione mobile, invece, non ha alcun entry fee da sostenere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.