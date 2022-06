WINDTRE: Convergenza Special Green Fibra da 19,99€

WINDTRE ripropone per un periodo limitato di tempo la sua promozione Convergenza Green dedicata ad alcuni clienti che intendono cambiare operatore sia con il mobile che con la Fibra. La tariffa che vedremo tra poco prevede un costo onnicomprensivo pari a meno di 25 euro.

Quest’offerta in edizione limitata ed attivabile solo in determinati punti vendita è disponibile solo per determinati MVNO che vedremo tra un attimo. In questa versione, è disponibile solo in abbinata con l’internet a casa. Non è quindi possibile attivare solo la promozione a meno di 5 euro al mese.

Convergenza Special Green: i dettagli del bundle!

L’offerta convergente Fisso + Mobile prevede internet illimitato a casa nelle tecnologie FTTH oppure FTTC VULA, Modem Wi-Fi incluso per 48 mesi con Wi-Fi 6 o 5 a seconda della copertura ed i canonici 12 Mesi di Amazon Prime gratis. Il prezzo del Fisso dunque ammonta a soli 19,99 euro mensili. Per avere questo prezzo speciale sarà necessario anche concludere il passaggio del proprio numero di cellulare contestualmente.

La promo Mobile abbinata al Fisso è la GO Unlimited Lite+ in versione Easy Pay che prevede 100 Giga di base che diventano Illimitati regalati dalla linea fissa, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili di qualsiasi operatore italiano è disponibile solo in portabilità da alcuni virtuali come Fastweb, Coop Voce, Tiscali ed altri. Tutto questo a soli 4,99 euro ogni mese. Esiste anche la versione ricaricabile che in caso di disattivazione del fisso prevede solo 50 Giga di traffico dati. Facendo due conti, dunque, con meno di 25 euro mensili sarà possibile attivare sia internet a casa sia la promo sul proprio cellulare.

Il bundle dati illimitato è utilizzabile nel proprio smartphone rispettando le condizioni generali di contratto che prevedono comunque un limite. Il cosiddetto uso lecito e corretto.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è previsto solo per il Fisso ed ammonta a soli 9,99 euro una tantum. Per il Mobile invece è completamente gratuito.