Windows 11: pubblicità in arrivo su "Esplora File"? Sembra di sì

Windows 11, ultima versione del popolare sistema operativo di Microsoft, potrebbe a breve introdurre una novità inaspettata. L'anima del commercio, vale a dire la pubblicità, dovrebbe iniziare ad essere mostrata nella sezione “Esplora File”.

Un cambiamento che, siamo pronti a scommetterci, rischia di far storcere il naso a gran parte dell'utenza di Windows 11. Il primo screenshot condiviso online risulta piuttosto esplicativo a riguardo.

Windows 11 mostrerà le pubblicità su “Esplora File”: cosa sta succedendo?

Al giorno d'oggi siamo abituati a vedere pubblicità sempre e dovunque, soprattutto quando si parla di internet. Il fatto che gli annunci commerciali possano essere a breve integrati anche su “Esplora File” in Windows 11 è la prova di come, evidentemente, nulla sia davvero intoccabile.

La notizia è diventata subito virale, dopo la pubblicazione di uno screenshot sul profilo Twitter di @flobo09:

Per ciò che possiamo osservare al momento, la modalità scelta per mostrare gli annunci sembra essere tutt'altro che invasiva ma, come spesso accade, potrebbero essere previsti anche diversi formati per integrare le pubblicità su Windows 11 e, nello specifico, su “Esplora File”.

L'annuncio in questione è relativo alla scritta “Write with confidence across documents, email, and the web with advanced writing suggestions from Microsoft Editor”. Cliccando sul pulsante “Learn more” si verrebbe reindirizzati al prodotto oggetto di sponsorizzazione.

L'ultimo sistema operativo di Microsoft, pur godendo di percentuali ancora nettamente inferiori rispetto a quelle di Windows 10, sta crescendo rapidamente. Ciò significa che a disposizione degli inserzionisti ci sarebbe un target sempre più ampio da raggiungere, che aumenta mese dopo mese.

Come prevedibile, la notizia ha impiegato pochissimo a diffondersi sul web e, fin da subito, non sono mancate le lamentele degli utenti attuali e potenziali dell'OS. Si tratterebbe di un cambiamento piuttosto forte, considerando il fatto che finora la platea di Windows 11 sia stata abituata ad un ambiente di lavoro “illibato”.