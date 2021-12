Windows 11: arriva il blocco note nella Dark Mode

Microsoft svela il nuovo “blocco note” con modalità oscura per Windows 11 Insider; si presenta come un gradito aggiornamento che dona un nuovo design allo storico applicativo dell'azienda.

Blocco Note: in Windows 11 sarà completamente nuovo

L'OEM di Redmond sta testando una riprogettazione della sua venerabile app Blocco note, aggiungendo alcune funzionalità moderne apprezzate come la modalità oscura, una migliore interfaccia di ricerca/trova e sostituzione, una gestione migliorata dell'annullamento delle parole e molto altro ancora.

Mentre gli aggiornamenti visivi come la Dark Mode, il menu di scelta rapida aggiornato e il nuovo materiale di adozione dei temi di Windows sono piacevoli, gli aggiornamenti funzionali saranno probabilmente il più grande update per chiunque ami scrivere effettivamente nel Blocco note.

Nella versione corrente dell'app fornita con Windows 11, lo strumento di ricerca testo e lo strumento “Trova e sostituisci” si presentano in due diverse finestre pop-up, accessibili tramite due diverse shortcut da tastiera. La riprogettazione li combina in un'unica barra mobile che sembra provenire dall'epoca di XP.

Microsoft afferma anche che sta aggiungendo l'annullamento in più passaggi, che sostituisce il sistema di annullamento della versione precedente che consente di tornare indietro di un solo step. Non funziona ancora come ci si può aspettare da un'app moderna, permettendo di premere Ctrl-Z per eliminare una parola alla volta, ma ha chiaramente più memoria rispetto alla vecchia versione.

Un'altra cosa spiacevole dell'anteprima è che Word Wrap è ancora disattivato per impostazione predefinita. Ha una nuova casa nel menu “Visualizza”.

Sembra che Microsoft si stia conentrando su aggiornamenti più piccoli per far sembrare il Blocco note meno una reliquia, piuttosto che riempirlo di nuove funzionalità e trasformarlo in un'app completamente diversa.

Sembra una mossa giusta, data l'esistenza del fratello WordPad, forse meno conosciuto di Notepad, che è un'app più vicina a Microsoft Word che a un editor di testo in chiaro. (WordPad consente anche di visualizzare e modificare i file .docx, a differenza di NotePad).

La riprogettazione del Blocco note dovrebbe essere disponibile per Windows 11 Insider utilizzando il canale Dev.