Microsoft: maggiore impegno su Windows 11 nel prossimo futuro

Microsoft si concentrerà maggiormente sul miglioramento delle prestazioni e della reattività del suo sistema operativo Windows 11 il prossimo anno, secondo alcune indiscrezioni online. I membri del team di sviluppo dell'azienda lo hanno confermato rispondendo alle domande degli utenti all'interno del Reddit “Ask Me Anything“. Non di meno, il fulcro delle domande ha riguardato il lettore di nuova generazione presente nell'ultima iterazione del software di Redmond.

Microsoft si concentrerà sempre più su Windows 11

L'OEM americano ha rilasciato una nuova app Media Player sia per Windows 11 che per i membri del canale Windows Insider Dev. Il nuovo software supporterà la riproduzione sia audio che video e il suo design sembra essere in linea con l'interfaccia dell'ultima major relase del marchio.

Al centro di Media Player, afferma Microsoft, c'è una libreria musicale completamente nuova che consente di sfogliare e riprodurre rapidamente la musica, creare e gestire playlist. Sia nella visualizzazione a schermo intero che nella modalità mini-player, l'app visualizza le copertine degli album o le immagini dell'artista.

Media Player supporterà anche i video, che di solito vengono riprodotti nell'app Film e TV su Windows 10 e Windows 11. Ora, sia i contenuti video che quelli audio appariranno automaticamente nella libreria del nuovo lettore.

Segnaliamo che Media Player sostituirà l'applicazione Windows Media Player , una versione che è ancora presente in Windows 11. La compagnia afferma che il vecchio software continuerà ad essere disponibile all'interno del sistema operativo, ma sembra che il nuovo Media Player diventerà presto il modo principale per guardare video e ascoltare musica.

Microsoft non ha ancora annunciato quando sarà disponibile per tutti gli utenti.