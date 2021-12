Microsoft Office: la nuova UI è ora DISPONIBILE

La nuova interfaccia utente di Microsoft Office è ora disponibile per tutti; di fatto, il popolare servizio di documenti del colosso di Redmond sta ricevendo un nuovo aggiornamento volto a migliorare l'estetica del prodotto.

Microsoft Office 2021: cosa ne pensate della nuova UI?

Il colosso di Redmond sta iniziando a distribuire la sua nuova interfaccia utente di Office a tutti gli utenti questa settimana. L'aggiornamento è stato originariamente annunciato all'inizio di quest'anno ed è stato testato durante l'estate. Ora sta iniziando ad essere distribuito a tutti gli utenti utilizzatori delle piattaforme Office 365 e Office 2021.

Questa nuova UI del programma è stata progettata per adattarsi alle modifiche visive presenti in Windows 11 e include un aspetto più arrotondato della barra multifunzione, con alcune sottili modifiche ai pulsanti in Word, Excel, PowerPoint e Outlook. È un aggiornamento relativamente semplice e Office ora abbinerà il tema scuro o chiaro in base a quello che avrete impostato all'interno del software di Windows.

Il nuovo look può essere attivato o disattivato utilizzando l'icona del megafono in arrivo nell'angolo in alto a destra di Word, Excel, PowerPoint o OneNote. Dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 in questo momento e Microsoft afferma che il 50% degli attuali abbonati al canale avrà l'update abilitato automaticamente.

I cambiamenti sono molto sottili, ma Microsoft ha anticipato modifiche più pesanti alla sua interfaccia utente di Office, che includevano il passaggio a una barra dei comandi anziché alla tradizionale interfaccia a nastro. Ci aspettiamo ancora di vederli apparire prima nelle versioni web e mobile di Office.

A tal proposito, la compagnia ha affermato l'anno scorso che le sue più grandi novità alla skin di Office potrebbero richiedere un anno o due per essere implementate a livello gloobale.