WINDAY: + Acquisti + Ti Ricarichi PROROGATA

L'iniziativa + Acquisti + Ti Ricarichi legata al programma WINDAY è stata prorogata fino alla fine del mese di Marzo 2022.

WINDAY + Acquisti + Ti Ricarichi: come funziona

L'iniziativa lanciata in pompa magna lo scorso 29 Aprile 2021 offre la possibilità di ricevere un 10% di cashback convertito in ricarica telefonica su specifici prodotti effettuati su Amazon. Il meccanismo è molto semplice ed è suddiviso per il mese di Febbraio e per quello di Marzo.

Dal giorno 1 Febbraio fino a fine mese è possibile ricevere la percentuale sull'acquisto per i prodotti inseriti nelle categorie Salute, Bellezza e Prodotti per ufficio, nelle categorie cancelleria e prodotti per ufficio, salute e cura della persona, cura della casa, bellezza, bellezza Premium e sport. Mentre, per tutto il mese di Marzo è possibile ottenere il 10% acquistando dalla sezione Moda, nelle categorie abbigliamento, scarpe, borse e valigeria, gioielli, orologi e Amazon Private Brands.

Per ricevere il 10% è necessario portare a termine l'acquisto direttamente sulla piattaforma WINDAY, disponibile sull'app WINDTRE. Se dunque acquisterete direttamente dall'e-commerce di Jeff Bezos non sarà possibile ricevere la percentuale sancita dall'iniziativa + Acquisti + Ti Ricarichi.

Per aderire a questa iniziativa è necessario essere iscritti al programma fedeltà WINDAY, disponibile per tutti i clienti WINDTRE sia privati che per i possessori di Partita IVA. Inoltre, l'adesione a suddetto programma di fidelizzazione è completamente gratuita.