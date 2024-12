Wind Tre sfida Iliad con l'imperdibile offerta da 5,99€ in due versioni

Wind Tre ha rilanciato due tariffe molto interessanti per i nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero da determinati operatori.

Si tratta delle offerte Wind Tre GO 150 XS 5G Digital e GO 150 XS 5G Digital AutoPay, entrambe proposte a soli 5,99 euro al mese e caratterizzate da minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e ben 150 Giga di traffico dati fino alla velocità del 5G.

Come attivare le offerte Wind Tre GO 150 XS 5G

Queste due promozioni Wind Tre, ovviamente, si differenziano per la modalità di pagamento: la prima prevede l’addebito su credito residuo, mentre la seconda richiede l’attivazione del servizio di ricarica automatica.

Entrambe le configurazioni, disponibili esclusivamente online, sono pensate per attrarre clienti che provengono da compagnie come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile ed altri virtuali. Per accedere, è necessario utilizzare la pagina dedicata promossa da Wind Tre mediante campagne digitali. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’assenza di costi di attivazione e di spese per la SIM, rendendo il passaggio particolarmente conveniente: l’unico importo da pagare al momento della sottoscrizione è quello del primo mese anticipato.

Oltre alle versioni da 5,99 euro, Wind Tre propone alternative con lo stesso pacchetto di minuti, SMS e Giga, ma a prezzi leggermente superiori. La GO 150 5G Digital AutoPay è offerta a 7,99 euro al mese, mentre la versione senza ricarica automatica costa 8,99 euro mensili. Anche in questi casi, si applica la promozione che azzera i costi di attivazione e della SIM.

Ad un passo dal Natale, queste offerte Wind Tre si confermano particolarmente competitive nel segmento mobile, puntando su condizioni economiche vantaggiose, generosi pacchetti di dati e l’accesso al 5G, puntando anche sulla semplicità della sottoscrizione online e sul supporto per la portabilità da vari operatori.