Iliad stupisce tutti: nuova offerta di Natale con 210GB da attivare entro fine anno

A partire da ieri, giovedì 12 dicembre, Iliad ha deciso di rivoluzionare il suo portafoglio di offerte con l’introduzione di una nuova tariffa chiamata Flash 210, disponibile in esclusiva per il periodo natalizio.

Questo piano si distingue per un bundle molto generoso: minuti illimitati, SMS illimitati e ben 210 GB di traffico internet in 5G al prezzo di 9,99 euro al mese.

È un’occasione pensata non solo per i nuovi utenti ma anche per gli attuali clienti che desiderano effettuare un upgrade rispetto alla propria offerta. Tuttavia, la sottoscrizione è limitata nel tempo: l’offerta Iliad Flash 210 potrà essere attivata fino alle ore 14 del 30 dicembre, salvo eventuali proroghe.

Non c’è solo l’offerta Iliad Flash 210

La nuova proposta sostituisce temporaneamente l’offerta Iliad Giga 180, che aveva lo stesso prezzo ma garantiva meno traffico dati. Con questo aggiornamento, la società conferma il proprio impegno nel proporre soluzioni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. La Flash 210, con i suoi 210 GB in 5G, risponde perfettamente alle esigenze di chi utilizza grandi quantità di dati per streaming, gaming, lavoro da remoto o semplicemente per navigare senza limiti.

Nonostante il focus sulla Flash 210, Iliad mantiene attive le sue altre offerte. Tra queste, la Giga 120 a 7,99 euro al mese, per chi preferisce spendere meno, e la Giga 250, che a 11,99 euro mensili offre una quantità di dati superiore. Restano disponibili anche opzioni più specifiche, come Iliad Voce, per chi usa principalmente chiamate ed SMS, o Iliad Domotica, studiata per i dispositivi IoT. Inoltre, l’offerta Dati 350 continua a soddisfare chi necessita esclusivamente di internet con i suoi 350 GB a 14,99 euro al mese.

Con l’introduzione dell’offerta Flash 210, Iliad non solo amplia le scelte a disposizione dei clienti ma rafforza la sua immagine di operatore chiaro ed affidabile: per maggiori informazioni, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della compagnia.