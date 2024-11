Wind Tre: nuova offerta con minuti, sms e 150 Giga per il Black Friday

Wind Tre si prepara a lanciare una nuova tariffa, la GO 150 Black Edition 5G Easy Pay, in vista del Black Friday e del Cyber Monday, dal 25 novembre al 2 dicembre.

Questa promozione sostituirà la precedente offerta Wind Tre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay che, introdotta nello stesso periodo dell’anno scorso, è rimasta disponibile per un intero anno grazie a successive proroghe.

Wind Tre GO 150 Black Edition 5G Easy Pay: come attivarla

L’offerta Wind Tre GO 150 Black Edition 5G Easy Pay offre 150 GB di traffico dati fino al 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS al prezzo di 9,99 euro al mese. Una delle principali novità rispetto alla versione precedente è l’assenza di un costo di attivazione: i clienti potranno accedere all’offerta senza pagare nulla al momento della sottoscrizione. Inoltre, l’offerta non prevede vincoli di durata, pertanto potrà essere disattivata in qualsiasi momento senza penali.

Come per altre offerte Easy Pay di WindTre, il pagamento mensile è possibile esclusivamente tramite metodi automatici, con carta di credito, conto corrente bancario o carte prepagate abilitate. Per le precedenti tariffe di questa categoria era prevista la possibilità di scegliere tra il pagamento immediato dell’intero costo di attivazione, eliminando eventuali vincoli, o il pagamento in quote con un vincolo di 24 mesi. Tuttavia, come già precisato, nel caso di questa promozione, il costo di attivazione è completamente azzerato.

Ricordiamo infine che l’offerta Wind Tre GO 150 Black Edition 5G Easy Pay potrà essere richiesta attivando una nuova SIM ricaricabile ed effettuando la portabilità del proprio numero da altri operatori.