Wind Tre lancia la sfida a tutti e si gioca la carta dell'offerta da 8,99€

Wind Tre, dallo scorso 24 gennaio, ha deciso di ampliare l’accesso alla sua tariffa GO 150 M 5G Easy Pay, rendendola disponibile per tutti i nuovi clienti che provengono da altre compagnie.

In precedenza, questa vantaggiosa offerta Wind Tre era riservata a chi proveniva da un elenco limitato di concorrenti, come Vodafone, Ho Mobile e altri operatori.

Offerta Wind Tre GO 150 M 5G Easy Pay: cosa include

L’offerta Wind Tre GO 150 M 5G Easy Pay include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 50 SMS e 150 GB di traffico dati in 5G, il tutto a un costo mensile di 8,99 euro.

Un dettaglio interessante riguarda il costo di attivazione: anziché i canonici 49,99 euro, ora è necessario corrispondere solamente 9,99 euro. C’è però una condizione da rispettare: il mantenimento della SIM attiva per almeno due anni. In caso di recesso anticipato, si incorrerebbe in penali. Per evitare questo vincolo si potrebbe optare per il pagamento del costo di attivazione originale fin da subito, rinunciando però al vantaggio della riduzione.

Il meccanismo “Easy Pay” richiede un metodo di pagamento automatico, come una carta di credito, un conto corrente bancario o le carte conto abilitate come Postepay Evolution. È importante sottolineare che, indipendentemente dalla modalità di attivazione, il costo della nuova SIM di Wind Tre è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni. L’attivazione dell’offerta GO 150 M 5G permette di sfruttare la rete 5G di Wind Tre, a patto di possedere un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta da questa tecnologia.

Questa mossa di Wind Tre punta quindi a rendere l’offerta ancora più accessibile, attirando un numero maggiore di clienti interessati alla velocità del 5G con una tariffa competitiva.