Wind Tre aggiorna le due offerte da 5,99€ per contrastare Iliad

Wind Tre, dallo scorso 30 ottobre, ha aggiornato il suo portafoglio di offerte “Operator Attack”, riservate ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati.

L’aggiornamento ha portato ad una razionalizzazione delle opzioni disponibili, semplificando la complessiva offerta Wind Tre e chiudendo alcune promozioni precedentemente valide. Ora, le più interessanti tariffe Wind Tre incluse in questo pacchetto sono la GO 150 XS 5G e la GO 150 XS 5G Easy Pay, entrambe al costo di 5,99 euro al mese ma con alcune variazioni nel metodo di pagamento e nei requisiti per l’attivazione.

Offerte Wind Tre economiche: ecco due alternative

In precedenza, queste offerte Wind Tre erano accessibili anche per chi proveniva da Tiscali ma, a seguito dell’aggiornamento, gli utenti di questa compagnia sono stati esclusi. D’altro canto, la disponibilità è ora estesa anche agli attuali clienti di Fastweb. Pertanto, chiunque volesse attivare una di queste due promozioni Wind Tre dovrebbe necessariamente provenire da uno tra i seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Poste Mobile o Coop Voce.

Per quanto riguarda le configurazioni, le sopracitate offerte Wind Tre includono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 50 SMS verso numeri nazionali ed un ampio pacchetto dati di 150 Giga in 5G. Nello specifico, la GO 150 XS 5G prevede l’addebito del canone mensile su credito residuo ed ha un costo di attivazione pari a 3,99 euro. La versione Easy Pay offre gli stessi vantaggi ma con l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente e propone un costo di attivazione scontato a 3,99 euro invece dei 49,99 euro usuali, a patto che la SIM resti attiva per almeno 24 mesi.

Come sempre, per avere maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte Wind Tre attualmente disponibili, vi suggeriamo di continuare a seguirci e di consultare il sito ufficiale dell’operatore per restare aggiornati su ogni novità.