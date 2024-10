Festeggia Halloween con Coop Voce: crolla il prezzo dell'offerta con 200GB

Per festeggiare Halloween, Coop Voce sta proponendo la sua offerta Evo 200 ad un prezzo notevolmente ridotto.

Fino al prossimo 5 novembre, i nuovi clienti possono attivarla tenendo conto di un canone mensile pari a soli 7,90 euro, invece dei consueti 9,90 euro, con attivazione e primo mese gratuiti. La tariffa è disponibile esclusivamente online, inoltre l’utente potrà scegliere tra la spedizione a casa oppure il ritiro presso uno dei punti vendita autorizzati Coop (ad eccezione di Sicilia e Campania).

Come attivare l’offerta Coop Voce Evo 200

Nel dettaglio, l’offerta Coop Voce Evo 200 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e ben 200 Giga di traffico web mensile: una configurazione particolarmente vantaggiosa, considerando il prezzo promozionale a cui viene preposta attualmente, oltre al primo mese gratuito.

La versione scontata di Evo 200, tuttavia, è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore a Coop Voce. Invece, chiunque volesse attivare un nuovo numero potrebbe aderire alla versione standard dell’offerta, tenendo però in considerazione il prezzo pari a 9,90 euro al mese, senza i vantaggi dell’attivazione e del primo mese gratuiti. In caso di attivazione online con spedizione della SIM, è previsto un costo iniziale di 10 euro con 1 euro di traffico incluso; mentre ritirando la SIM in un punto vendita resterebbe comunque un costo di 10 euro ma con 5 euro di traffico incluso.

Una novità importante per chiunque scegliesse l’offerta Coop Voce è la possibilità di optare per l’eSIM, una versione digitale della SIM tradizionale che non necessita di supporto fisico, semplificando ulteriormente l’accesso ai servizi. Dallo scorso luglio, inoltre, Coop Voce ha reso disponibile l’identificazione online tramite SPID, accelerando il processo di attivazione in alternativa alla verifica tramite videoidentificazione.

Come sempre, per restare aggiornati su tutte le più interessanti offerte Coop Voce, vi suggeriamo di continuare a seguirci e di visitare con regolarità il sito ufficiale dell’operatore.