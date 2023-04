WiFi stabile e veloce fino a 1200Mb/s: ECCELLENTE dispositivo a 17€ (-40%)

Avere un ottimo router, superveloce, in abbinata a un’ottima connessione a Internet, non significa necessariamente avere eccellenti prestazioni in ogni angolo della casa. Infatti, se l’abitazione è grande e altamente probabile che il solo router WiFi non riesca a coprire tutto.

Per fortuna, per risolvere basta veramente poco: è sufficiente scegliere un ripetitore di segnale che permetta allo stesso di rimbalzare, fortificarsi e raggiungere così ogni punto che ti interessa. Bisogna stare molto attenti però al momento di compiere la scelta: se non se ne trova uno all’altezza delle prestazioni sperate, la delusione è dietro l’angolo. Il modello che ho trovato attualmente in sconto su Amazon del 40% ha un sacco di caratteristiche che lo rendono decisamente interessante.

Innanzitutto è dotato di doppia antenna, un sistema pronto a permettere alla connessione senza fili di rafforzarsi adeguatamente. Ancora, vanta la presenza anche di una porta Ethernet: grazie a lei, potrai godere della potenza della connessione a cavo anche su oggetti che sono molto lontani dal router modem e che quindi tecnicamente non potrebbero essere collegati. Per finire, fra le specifiche tecniche è possibile leggere un supporto a una velocità massima di 1200 Mb/s. Insomma, un’ottima soluzione che adesso puoi prendere anche a un prezzo spettacolare.

Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 17€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Eccellente ripetitore WiFi quasi a metà prezzo su Amazon

Facilissima l’installazione e la configurazione. Scegli un punto della casa dove il segnale inizia a perdere potenza e posizionalo in quella zona. In pochi step, lo abbini al router principale e il gioco è fatto: sarà subito pronto all’uso.

A lui potrai abbinare I device che desideri collegare a Internet, godendo così di una connessione senza fili super stabile e veloce, che sfrutta al massimo al velocità prevista dal tuo contratto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.