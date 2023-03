WiFi lento e instabile? 5 gadget a meno di 15€ per averlo subito POTENTISSIMO

Se la connessione WiFi risulta lenta e instabile, la frustrazione è assicurata. Si tratta di un problema super fastidioso, che però spessissimo è risolvibile con poco. Basta capire l’origine del problema e trovare l’accessorio giusto per risolvere rapidamente. Dai un’occhiata a questi prodotti, che da Amazon trovi in sconto a meno di 15€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo prodotto è perfetto per il tuo PC portatile. Infatti, ad essere causa di lentezza potrebbe essere proprio la scheda di rete del computer, ormai vecchia o mal funzionante. Con questo gadget da pochissimi euro, e con pochissimo ingombro, potrai ottenere una scheda di rete completamente nuova, prestante e veloce, fino a 600Mb/s. Perfetto per il computer desktop, è l’ideale per un portatile proprio per il pochissimo spazio occupato. Prendilo in promozione a 8€ circa appena.

Se cerchi qualcosa di ancora più potente, sempre da abbinare al tuo PC, questa scheda di rete USB è dotata di doppia antenna per una connessione velocissima e super stabile, fino a ben 1200Mb/s. Un prodotto che, definitivamente, risolverà i tuoi problemi di connessione. Prendila in sconto a 10,99€.

Se il problema di connessione è legato alla diffusione del segnale di rete nell’abitazione, allora potrebbe essere colpa del router, che non riesce a coprire a adeguatamente l’intera abitazione. In questo caso, scegliere un buon ripetitore di segnale, che aiuti a rendere la rete più stabile, è senz’altro la migliore soluzione. Semplici da installare, ti consentono di espandere la copertura di rete quanto desideri: puoi agevolmente installarne più di una. Questo modello compatto, dotato di tasto WPS e porta Ethernet, è in gran sconto. Prendilo in promozione a 14,44€ appena.

Sempre in tema di ripetitori di segnale, questo modello di Mercusys by TP Link, è altrettanto semplice da installare e vanta un design particolarmente elegante e compatto. Accaparratelo in promozione a 14,99€ appena.

Per finire, la soluzione ideale per avere una rete WiFi più stabile e potente potrebbe essere quella di utilizzare un nuovo router, da affiancare al tuo modem. Questo eccezionale modello di Xiaomi, dotato di ben 4 antenne, supporta fino a 32 dispositivi in contemporanea ed è perfetto quindi anche per le abitazioni con un sacco di dispositivi di smart home. Super facile da configurare e gestire, puoi fare tutto dall’applicazione per smartphone. In promozione, lo prendi a 13,99€.

Insomma, basta il dispositivo giusto per ottenere subito una rete senza fili più stabile e performante. Scegli adesso il tuo preferito a meno di 15€ da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

