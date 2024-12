WhatsApp, zero confusione per le chat sincronizzate con l'ultimo aggiornamento

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nella beta per iOS in versione 24.24.10.78, disponibile tramite TestFlight, che offre ulteriori dettagli circa la cronologia delle chat sincronizzate su più dispositivi.

Questo aggiornamento di WhatsApp punta a garantire una maggiore trasparenza, permettendo agli utenti di monitorare in tempo reale come le loro conversazioni siano gestite e sincronizzate.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Lo screenshot pubblicato dallo staff di WABetaInfo ci permette di avere le idee più chiare in relazione a questa gradita novità di WhatsApp Beta per iOS:

Attraverso la nuova schermata “Cronologia chat“, accessibile dalle impostazioni di WhatsApp, gli utenti possono visualizzare informazioni relative alla data di inizio della sincronizzazione ed al suo stato attuale, che può indicare un processo ancora in corso o appena completato. Questi dettagli sono presentati in un’interfaccia ben organizzata, che rende il monitoraggio semplice ed immediato. La funzionalità è disponibile anche su iPad, considerato un dispositivo collegato, dando modo di consultare direttamente sul tablet lo stato della sincronizzazione e di accedere alla relativa cronologia.

Questa funzionalità ha permesso anche di scoprire che WhatsApp consente di sincronizzare le chat per l’arco temporale di un anno (limitatamente ai messaggi di testo) sui dispositivi secondari. Pertanto, è possibile accedere facilmente alle conversazioni di diversi mesi prima anche quando il dispositivo “di origine” è offline. Tuttavia, per la cronologia completa, sarà necessario fare riferimento allo smartphone principale. Questa scelta evita un uso eccessivo di dati o problemi di archiviazione, mantenendo un equilibrio tra efficienza e accessibilità.

Si tratta di una novità particolarmente utile per chi utilizza con una certa frequenza i dispositivi collegati, come un iPad o un secondo telefono, o per chi cambia spesso smartphone. L’aggiornamento è già in fase di rollout sul circuito beta di WhatsApp per iOS ma, in tempi relativamente breve, dovrebbe raggiungere un maggior numero di utenti.