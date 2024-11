WhatsApp Web eredita questa pratica funzionalità vista su Android

WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.22.5 ha introdotto un’importante funzione di organizzazione delle chat tramite elenchi personalizzati e, molto presto, anche gli utenti di WhatsApp Web potranno beneficiarne.

Gli sviluppatori stanno quindi lavorando per permettere di creare e gestire i suddetti filtri, che semplificano l’accesso rapido a specifici gruppi di chat (come “Famiglia”, “Amici” o “Lavoro”), con la comodità di un’esperienza sincronizzata su mobile e web.

Filtri delle chat in arrivo anche su WhatsApp Web

La novità è stata scoperta dal team di WABetaInfo, che ha condiviso il seguente screenshot per chiarire meglio come il tutto sarà strutturato:

Gli elenchi creati sull’app per smartphone saranno automaticamente disponibili su WhatsApp Web, e viceversa. Eventuali modifiche, aggiunte o rimozioni apportate su un dispositivo verranno quindi immediatamente sincronizzate sull’altro, offrendo continuità di utilizzo. Gli utenti di WhatsApp Web potranno creare elenchi su misura o utilizzare filtri preimpostati per un uso di tipo aziendale (come “Importante” o “Follow-up”), utili per organizzare in maniera più precisa le conversazioni con i clienti e semplificare il flusso di lavoro. I filtri saranno visualizzati nella parte superiore dell’elenco delle chat di WhatsApp Web, così da velocizzare il passaggio da una categoria di chat all’altra. Inoltre, gli elenchi resteranno privati e visibili solo all’utente che li ha creati, garantendo la massima privacy.

Questa funzione rappresenta un notevole miglioramento per chi utilizza WhatsApp su più dispositivi, specie per coloro che sono abituati a lavorare gran parte della giornata con il pc. La possibilità di filtrare rapidamente le conversazioni più importanti consente una gestione ancora più efficiente delle comunicazioni, mantenendo un sostanziale ordine in favore della maggiore produttività.

La nuova funzione per creare, modificare o rimuovere le liste delle chat è attualmente in fase di sviluppo su WhatsApp Web e sarà inclusa in un prossimo aggiornamento, sul cui arrivo vi terremo chiaramente informati.