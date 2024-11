WhatsApp: adesso puoi eliminare ciò che finora ti è stato imposto

WhatsApp sta gradualmente rilasciando una nuova funzionalità che permette agli utenti di personalizzare ulteriormente l’interfaccia, eliminando alcuni dei filtri preimpostati delle chat.

Grazie all’ultimo aggiornamento beta per Android, nello specifico la versione 2.24.23.23, si possono rimuovere in un istante alcuni filtri come “Non letti” e “Gruppi”.

Questa novità, pur non essendo nulla di clamoroso, rappresenta un passo in avanti per chi vuole gestire al meglio le conversazioni, lasciando visibili solo i filtri più rilevanti per il proprio utilizzo.

Come eliminare i filtri delle chat di WhatsApp

Prima di questo aggiornamento, i filtri predefiniti erano ritenuti essenziali per organizzare le chat di WhatsApp e non potevano essere rimossi. Ora, invece, gli utenti che preferiscono un’interfaccia più essenziale possono tranquillamente farne a meno. Per eliminare un filtro, basta effettuare una pressione prolungata su quella specifica lista e, subito dopo, comparirà l’opzione per rimuoverla. Tuttavia, i filtri eliminati non scompaiono definitivamente: è sempre possibile recuperarli dalle impostazioni di WhatsApp. Tale sistema di ripristino offre la possibilità di sperimentare un cambiamento nel layout ma senza perdere quelle opzioni in modo permanente.

La nuova funzione di WhatsApp per personalizzare i filtri potrebbe risultare particolarmente comoda per utenti che preferiscono un’interfaccia minimalista ed ordinata: molti tendono ad usare solo uno o due filtri con regolarità. Ad esempio, coloro che non utilizzano frequentemente le liste dei gruppi possono adesso eliminarle in favore di altre ritenute più utili. Anche le aziende potrebbero beneficiare dell’aggiornamento di WhatsApp, così da gestire in modo più efficace e puntuale le conversazioni con i clienti.

Al momento, l’opzione per eliminare i filtri predefiniti è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp per Android dal Google Play Store ma, nelle prossime settimane, l’aggiornamento verrà esteso ad un numero maggiore di utenti e, molto presto, sarà disponibile anche sul client ufficiale.