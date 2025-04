WhatsApp: un'utile novità per contenere "l'invadenza" di emoji, sticker e GIF

Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, per la precisione il 2.25.11.10 disponibile sul Google Play Store, il servizio introduce una novità pensata per chi ama personalizzare al massimo la propria esperienza di chat.

Parliamo della possibilità di gestire singolarmente le animazioni di emoji, sticker e GIF: elementi che ormai sono divenuti parte integrante delle conversazioni quotidiane su WhatsApp ma che, per alcuni utenti, potrebbero risultare fin troppo “appariscenti”.

Come bloccare le animazioni di emoji, sticker e GIF su WhatsApp

Le nuove impostazioni di WhatsApp, dettagliatamente mostrate nello screenshot di WABetaInfo, sono al momento accessibili per una ristretta selezione di beta tester. Questi ultimi possono decidere se le emoji animate, gli sticker e le GIF debbano riprodursi in automatico o solo quando l’utente dovesse cliccare su di loro.

In particolare, per quanto riguarda le emoji, la novità introdotta da WhatsApp coinvolge quelle realizzate con il framework Lottie, una tecnologia che permette animazioni fluide e leggere. Con l’aggiunta di tale opzione, l’utente può scegliere di disattivarle, ottenendo così un’interfaccia visivamente più pulita e meno dispersiva.

Lo stesso discorso vale per gli sticker: una semplice spunta consente di bloccare l’animazione automatica, il che può risultare utile soprattutto nelle conversazioni di gruppo, dove gli sticker vengono spesso inviati a raffica. Anche per le GIF, WhatsApp offre la possibilità di interromperne la riproduzione automatica, lasciando che sia l’utente a decidere quando attivarle con un clic, riducendo le distrazioni.

Inizialmente, l’idea era quella di racchiudere tutto sotto un’unica opzione, ma gli sviluppatori hanno preferito adottare una soluzione più flessibile, suddividendo le impostazioni per ogni tipo di contenuto. In questa maniera, chi preferisce una chat più statica può disabilitare solo le emoji animate, mantenendo però attive le GIF o viceversa, adattando l’esperienza d’uso di WhatsApp alle proprie abitudini e necessità.