WhatsApp: una marea di nuove funzioni per chat, gruppi, canali e chiamate

WhatsApp ha recentemente introdotto una serie di novità pensate per migliorare ed arricchire l’esperienza d’uso del servizio.

Va precisato che tutte le funzione descritte coinvolgono sia WhatsApp per Android e sia la versione per il sistema operativo iOS.

Quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp

Tra le funzionalità più interessanti spicca l’indicatore di attività in tempo reale nei gruppi, posizionato sotto il nome del gruppo di WhatsApp. Questo strumento permette di individuare al volo gli utenti attivi, facilitando la scelta del momento migliore per avviare una conversazione o aspettarsi risposte rapide.

Un altro miglioramento degno di nota riguarda la gestione delle notifiche: è possibile ricevere avvisi solo per interazioni specifiche, come menzioni o messaggi da contatti selezionati. Questo aiuta a ridurre il “sovraffollamento” delle notifiche, mantenendo comunque il focus sui contenuti più importanti. La funzione, in realtà, era già presente, ma WhatsApp ha reso le opzioni più chiare ed intuitive.

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, WhatsApp ha esteso la possibilità di programmare eventi anche nelle chat individuali, e non solo nei gruppi. Si possono segnalare partecipazioni provvisorie, invitare ospiti, impostare orari di fine per eventi prolungati e fissare i dettagli più rilevanti in cima alla chat.

In merito a chiamate e videochiamate, WhatsApp ha ottimizzato la qualità delle connessioni e introdotto la possibilità di zoomare durante le videochiamate per cogliere dettagli più precisi. Inoltre, è più semplice aggiungere nuovi partecipanti da una specifica chat. Per gli utenti iPhone, c’è una nuova opzione per la scansione dei documenti, integrata nell’app, che elimina la necessità di ricorrere a strumenti esterni. Inoltre, per la prima volta, si può impostare WhatsApp o WhatsApp Business come app predefinita per messaggi e chiamate.

Infine, anche i canali hanno ricevuto delle novità: gli amministratori possono condividere aggiornamenti video e usare QR code per semplificare il processo di follow su WhatsApp, mentre gli utenti iscritti possono accedere alle trascrizioni dei messaggi vocali.