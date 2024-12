WhatsApp: come funzionano le nuove videochiamate di gruppo "limitate"

WhatsApp continua ad evolversi, introducendo aggiornamenti utili per rendere l’esperienza d’uso ancora più completa e versatile.

In vista delle festività di Natale, Meta ha introdotto una novità che pone WhatsApp come una valida alternativa a servizi fra cui Google Meet o Zoom. A partire da ora, gli utenti hanno la possibilità di avviare videochiamate scegliendo solo alcuni membri di uno specifico gruppo.

L’ultima novità di WhatsApp per le videochiamate

Questa funzione è perfetta per organizzare videochiamate “mirate”, senza attirare l’attenzione dell’intero gruppo di WhatsApp: basta semplicemente selezionare i partecipanti da coinvolgere ed il gioco è fatto.

Sempre sul fronte delle videochiamate, WhatsApp ha anche aggiunto effetti creativi per rendere la situazione ancora più divertente. Gli utenti possono simpaticamente trasformarsi in un cucciolo, simulare un’ambientazione subacquea o persino sfruttare un microfono virtuale per sessioni di karaoke. Questi dettagli sono pensati non solo per arricchire le interazioni personali ma anche per dare un tocco informale a riunioni e chiamate di gruppo.

Anche WhatsApp Desktop ha ricevuto un aggiornamento significativo. Abbiamo infatti una nuova scheda dal design più intuitivo, con accesso rapido per avviare chiamate, creare link per invitare altri partecipanti o comporre direttamente un numero. Inoltre, WhatsApp sta migliorando la qualità generale delle videochiamate, garantendo una risoluzione superiore su tutte le piattaforme, sia in mobile che in ambiente desktop.

Questi ultimi sviluppi si aggiungono a funzionalità implementate lo scorso anno, come il supporto per chiamate fino a 32 partecipanti, lo spotlight per evidenziare chiunque stia parlando in quell’istante e la condivisione dello schermo con audio. Tali aggiornamenti rendono WhatsApp sempre più adatta non solo per conversazioni informali ma anche come strumento per la comunicazione aziendale: magari, in quest’ultimo caso, sarebbe meglio evitare naso ed orecchie da cucciolo.