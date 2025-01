WhatsApp: una sola schermata per gestire in un attimo tutti i tuoi account

Un aggiornamento in fase di test su WhatsApp per iOS promette un gradito passo in avanti per chi utilizza più numeri di telefono.

La versione beta 25.2.10.70, già disponibile su TestFlight, introduce la possibilità di gestire diversi account direttamente dall’applicazione principale, senza dover passare da WhatsApp Business o fare ricorso ad altri stratagemmi. Molti utenti di WhatsApp, infatti, si affidano a più numeri per motivi personali o professionali: questo nuovo sistema dovrebbe semplificare loro la vita.

WhatsApp per iOS migliora la gestione multi account

A conferma di quanto appena specificato, abbiamo lo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo che ha analizzato con attenzione la suddetta versione di WhatsApp Beta per iOS:

L’obiettivo è chiaro: avere tutto sotto controllo da un’unica app. Non servirà più destreggiarsi tra installazioni separate o dispositivi multipli. Nelle impostazioni di WhatsApp farà la sua comparsa una nuova opzione per aggiungere account extra, i quali potranno essere impostati come principali partendo da zero, oppure collegati come “companion” tramite lettura di un codice QR. Una scelta che si adatta a diverse esigenze, dando la possibilità di muoversi tra molteplici account con estrema facilità.

I vantaggi non si fermano alle modalità di gestione dei diversi account di WhatsApp: notifiche, conversazioni, backup e configurazioni saranno mantenute separate, così da non creare confusione. Ogni profilo funzionerà in maniera autonoma all’interno dell’app, come se fossero due installazioni distinte. Questa novità sarà molto utile per chi usa smartphone dual SIM.

Al momento si tratta di una funzionalità in fase di test ma, già nelle prossime settimane, WhatsApp dovrebbe metterla a disposizione di un pubblico più ampio.