WhatsApp: con questa nuova funzione potrete gestire i canali "in blocco"

La versione beta di WhatsApp per iOS, nello specifico la 25.1.10.74 ora disponibile su TestFlight, porta con sé una novità interessante per la gestione dei canali.

Gli sviluppatori hanno infatti pensato a coloro che seguono tanti canali e che, molto spesso, subiscono un flusso di notifiche difficile da tenere d’occhio. La nuova funzione di WhatsApp consente di selezionare più canali contemporaneamente, accedendo ad una serie di azioni in blocco che semplificheranno la vita.

L’ultima novità di WhatsApp Beta per iOS è dedicata ai canali

Come puoi osservare grazie screenshot forniti da WABetaInfo, alcuni utenti beta possono ad esempio disattivare l’audio di più canali in un colpo solo, oppure contrassegnare come lette tutte le ultime notifiche, senza dover agire su ciascun canale singolarmente. La novità risulta utile anche per chi vuole modificare le impostazioni di notifica: si possono attivare o disattivare per più canali con un semplice clic. Se un canale selezionato è silenziato, comparirà l’opzione per riattivare le notifiche, e viceversa.

Prima di questo aggiornamento, la gestione dei canali su WhatsApp era decisamente più complicata, richiedendo uno specifico intervento per ogni canale. Non era possibile disattivare l’audio o segnare come letti più canali contemporaneamente, costringendo gli utenti a ripetere le stesse operazioni più e più volte. La nuova funzione offre quindi un’esperienza d’uso decisamente più fluida e pratica.

Un altro vantaggio introdotto è la possibilità di smettere di seguire più canali nello stesso momento: un’opzione che farà piacere a molti utenti di WhatsApp. In passato, era necessario rimuovere l’iscrizione ad ogni canale manualmente, un processo lento e laborioso, specialmente per chi segue tanti canali. Con questa novità, dare una bella ripulita all’elenco dei canali diventa un’operazione molto più semplice e rapida.

Per tanto, la nuova gestione multicanale ottimizzata da WhatsApp offre maggiore controllo e flessibilità, migliorando l’esperienza d’uso complessiva e semplificando l’organizzazione delle proprie iscrizioni.