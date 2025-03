WhatsApp: tutto pronto per la musica di Spotify negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità per condividere musica attraverso gli aggiornamenti di stato.

Grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per Android (2.25.8.3), disponibile sul Google Play Store, è emerso che gli sviluppatori stanno testando l’integrazione con Spotify, permettendo agli utenti di condividere brani musicali nei loro stati.

Questa novità di WhatsApp, ancora in fase di sviluppo, promette di rendere la condivisione di musica più interattiva e visivamente accattivante, seguendo un approccio simile a quello già adottato per le Storie di Instagram.

Come condividere musica da Spotify negli stati di WhatsApp

Come si evince dallo screenshot di WABetaInfo, gli utenti di WhatsApp potranno selezionare una traccia su Spotify e scegliere se condividerla come messaggio diretto o come aggiornamento di stato. Optando per quest’ultima opzione, WhatsApp genererà automaticamente un’anteprima che includerà il titolo del brano, il nome dell’artista e la copertina dell’album, arricchita da un pulsante “Riproduci su Spotify” per un accesso immediato alla canzone. Questo meccanismo non solo semplifica la condivisione ma rende il tutto più coinvolgente per chi visualizza lo stato, eliminando la necessità di cercare manualmente il brano.

Un aspetto particolarmente interessante è che WhatsApp non avrà accesso ai contenuti specifici condivisi dagli utenti. Grazie alla crittografia end-to-end, solo i destinatari scelti potranno visualizzare l’aggiornamento di stato, garantendo privacy e sicurezza. Questo rende la condivisione di musica un’opzione sicura e riservata, ideale per chi vuole condividere i propri gusti musicali senza compromettere la riservatezza.

WhatsApp punta quindi a migliorare l’integrazione con servizi di terze parti, rendendo gli aggiornamenti di stato più dinamici e funzionali. Sebbene non ci sia ancora una data per il rilascio ufficiale, la possibilità di condividere musica da Spotify dovrebbe essere disponibile a breve anche per coloro che, abitualmente, fanno uso della versione stabile di WhatsApp, non solo su Android ma anche sul client per iOS.