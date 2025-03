WhatsApp sta lanciando una funzione per salvare gli aggiornamenti di stato

WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.7.8, ora disponibile sul Google Play Store, porta con sé una nuova funzione che permette di salvare foto e video condivisi mediante aggiornamenti di stato.

Come si può vedere grazie allo screenshot fornito da WABetaInfo, alcuni beta tester di WhatsApp possono già sperimentare questa opzione, che consente di archiviare direttamente nella galleria dello smartphone i contenuti condivisi negli stati.

Come salvare foto e video dagli aggiornamenti di stato di WhatsApp

La nuova funzionalità di WhatsApp è accessibile dal menu a tendina che compare cliccando sui tre puntini in alto a destra mentre si visualizza l’aggiornamento di stato, offrendo un modo semplice e veloce per conservare i propri media. Inoltre, gli utenti possono trovare l’opzione di salvataggio anche nella lista degli stati condivisi nelle ultime 24 ore, rendendo più comodo recuperare i contenuti pubblicati in precedenza.

Questa opzione si rivela particolarmente utile in situazioni in cui l’utente ha cancellato accidentalmente una foto o un video dal proprio dispositivo dopo averlo pubblicato. Prima di questa integrazione, per recuperare tali contenuti era necessario inoltrare l’aggiornamento di stato ad una chat o ad un gruppo e poi salvarlo da lì: una soluzione non proprio ottimale. Con questa novità, WhatsApp semplifica il processo eliminando la necessità di passaggi aggiuntivi: ora è possibile salvare i propri stai direttamente, senza complicazioni.

È importante sottolineare che questa opzione è disponibile esclusivamente per i propri aggiornamenti di stato: ciò significa che non è possibile salvare gli stati condivisi da altri contatti su WhatsApp. La funzionalità è progettata specificamente per gestire e archiviare contenuti personali. Al momento, la possibilità di salvare foto e video dai propri aggiornamenti di stato è accessibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione beta di WhatsApp per Android ma, durante le prossime settimane, verrà incluso un pubblico più ampio.